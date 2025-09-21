Арестован подозреваемый в нападении на людей в маршрутке в Подмосковье

Под арест на два месяца отправили мужчину, который, предположительно, напал на людей в маршрутке в Орехово-Зуеве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Против мужчины открыто уголовное дело. Его подозревают в хулиганских действиях, а также возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства с угрозой применения насилия (пункты «а», «б», «в» части 1 статьи 213 УК РФ, пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).

Под арестом мужчина будет находиться до 18 ноября 2025 года включительно. На опубликованной записи мужчину ввели в зал суда в наручниках.

Ранее мужчина, предположительно, угрожал пассажирам в автобусе в Орехово-Зуеве, после чего устроил драку. Люди предупредили мужчину, что вызовут полицию. Тот начал публично оскорблять правоохранителей и угрожать им насилием.

