Арестован дагестанец, избивший таксиста в Подмосковье

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Дагестанца, напавшего на таксиста в Подмосковье, арестовали. Им оказался неоднократно судимый 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Житель Республики Дагестан не трудоустроен официально и не имеет регистрации в Московском регионе. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.

Инцидент произошел 30 августа. Агрессивный пассажир такси отказался оплачивать 1800 рублей за проезд из Долгопрудного в Люберцы, а после нанес водителю жесткий удар по лицу. У таксиста хлынула кровь, автомобиль врезался в припаркованные машины.

В отношении агрессивного пассажира возбудили уголовное дело по п. а, ч. 1, ст. 213 УК РФ (хулиганство). Люберецкая городская прокуратура контролирует расследование дела.