Арендаторы сгоревшего Правобережного рынка в Петербурге ожидают проблем

Окончательная ликвидация возгорания на Правобережном рынке произошла лишь утром 11 декабря. Около главного входа с самого утра собрались десятки предпринимателей, однако доступ в павильон им пока запрещен. Сроки открытия помещений после завершения проверки остаются неизвестными, поскольку эксперты продолжают мониторинг ситуации, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По мнению торговцев, потери, скорее всего, будут колоссальными. Многие предполагают, что от их торговых мест практически ничего не уцелело. Тем не менее люди стремятся лично оценить ущерб и убедиться в масштабах разрушений.

Некоторые предприниматели, находящиеся на месте происшествия, выражают недоумение по поводу начальных действий пожарных служб. Один из продавцов утверждает, что первые пожарные расчеты после прибытия «долгое время бездействовали».

Представители МЧС накануне сообщали о том, что не могли немедленно приступить к тушению из-за необходимости обследования близлежащих подсобных помещений и проведения обязательных мер безопасности. Кроме того, по словам продавцов, в первые минуты после начала пожара спасателям мешали автомобили, поскольку оперативное перекрытие дороги не было обеспечено. Также отмечается удаленное расположение пожарных гидрантов от территории рынка.

Торговцы уверены, что практически весь товар внутри павильона уничтожен огнем. Одна из продавщиц рассказывает, что в ее небольшом магазине все сгорело. Размер ущерба продавщица оценивает примерно в 6 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что пожар на рынке в Петербурге произошел вечером 10 декабря. В ходе ликвидации возгорания выяснилось, что один человек погиб, также есть пострадавшие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

