AP: Подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе служил на Украине

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у Башни Трампа Мэттью Ливельсбергер служил на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Он служил в армии с 2006 года в Афганистане, Украине, Таджикистане, Грузии и Конго, сказано в сообщении.

По данным агентства, подозреваемый служил в «Зеленых беретах» — антитеррористическом подразделении армии США.

Ранее шериф Лас-Вегаса сообщал, что Ливельсбергер покончил жизнь самоубийством до взрыва автомобиля, выстрелив себе в голову. Пистолет, из которого был произведен выстрел, нашли в ногах 37-летнего мужчины.