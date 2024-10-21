Американские танки Abrams впервые заметили в боях в Курской области

В Сети опубликовано видео, на котором американский танк Abrams под прикрытием БМП Bradley атакует дома в селе Новоивановка. На кадрах можно заметить разрушенные жилища.

Abrams и Bradley принадлежат 47-й механизированной бригаде ВСУ. Ее частично перебросили в Курскую область с покровского направления.

Отмечается, что недавно российские войска уже уничтожали Bradley из этого же батальона 47-й бригады.

С августа ВС РФ ликвидировали несколько танков Challenger 2 производства Великобритании и Leopard 2 производства Германии на курском направлении. ВСУ использовали их для вторжения на приграничные российские территории.

Ранее боец ВС РФ рассказал, что Курская область побила рекорды по сложности боев. У многих российских солдат в самом начале после вторжения ВСУ в регион не было времени на сон и еду.