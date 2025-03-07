Ambrey: атаки на вышедшие из портов России танкеры были намеренными

Атаки на танкеры, выходившие из российских портов, были спланированы и осуществлены иностранными государственными структурами, сообщает ТАСС .

По данным британской компании по управлению рисками в морских перевозках Ambrey, с декабря прошлого года минимум четыре танкера и одно грузовое судно получили повреждения, которые, как предполагается, были вызваны морскими минами.

Большинство судов пострадали от серии взрывов в кормовой части, в районе машинного отделения и под водой. Существует высокая вероятность того, что целью атак было полное уничтожение судов.

В декабре 2024 года судно Ursa Major, принадлежащее российской компании «Оборонлогистика», потерпело крушение в акватории Средиземного моря между Испанией и Алжиром. По данным компании, в отношении российского судна была совершена террористическая атака.

Как отметили в Ambrey, похожие инциденты позже произошли и с греческим нефтяным танкером Seacharm, танкером-химовозом Grace Ferrum и еще одним судном, пришвартованным в российском порту Усть-Луга.