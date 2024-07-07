Алушта в Крыму осталась без газа

Подача газа в Алушту и пригородные села прекращена из-за аварии, сообщила глава города Галина Огнева.

«В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжения потребителей», — написала Огнева в своем Telegram-канале.

Среди населенных пунктов, оставшихся без топлива, указаны Алушта, Малый маяк; Утёс, Чайка, Лазурное и еще более десяти сел.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что версия теракта в Алуште исключена.