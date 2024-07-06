Газопровод в Алуште загорелся не из-за внешнего воздействия

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Авария на газопроводе в Алуште носит технический характер

Авария на газопроводе в Алуште в Крыму носит технический характер, пишет газета «Известия».

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил «Известиям», что версия теракта исключена.

Восстановительные работы на объекте планируют начать уже ночью, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что газ могут полностью или частично отключить в Алуште.

В региональном МЧС сообщили о тушении пожара на объекте газовой инфраструктуры.