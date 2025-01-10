Алексей Воробьев возвращается на свою виллу в Лос-Анджелесе после угрозы пожара

Российский артист Алексей Воробьев возвращается на свою виллу в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за масштабных лесных пожаров. Как сообщила его продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек, отмена эвакуационного предупреждения позволила артисту вернуться домой, сообщает aif.ru .

«Сейчас сняли эвакуационное предупреждение и тем людям разрешили пока вернуться домой», — отметила она.

Алексей приехал в Лос-Анджелес с намерением провести время на творчестве, сосредоточившись на написании романа и создании музыки. Однако его планы были нарушены: вместо того, чтобы работать, он оказался вынужденным запасаться шлангами и спасаться от огня.

Продуцент рассказала, что его вилла находится далеко от пострадавшего района Пасифик-Палисейдс, который в ходе пожаров потерял около тысячи домов, включая недвижимости знаменитостей, таких как Энтони Хопкинс и Пэрис Хилтон.

Тем временем бушующие в Калифорнии пожары заставили очередных голливудских звезд покинуть свои дома. Многие знаменитости лишились роскошных особняков, некоторым повезло чуть больше — их жилище огонь обошел стороной.