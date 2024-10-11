Российским военным удалось освободить от присутствия ВСУ 15 населенных пунктов в Курской области, об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью kp.ru .

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области в начале августа. С того момента бойцы ВС РФ оттесняют врага в обратном направлении, освобождая населенные пункты от присутствия боевиков.

По данным Алаудинова, освободить удалось уже 15 населенных пунктов. Каких именно — не уточняется.

Ранее командир спецназа «Ахмат» в эфире федерального канала рассказал о будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что украинский лидер не останется в живых из-за того, что слишком много знает.