Алаудинов: при встрече с Щепихиным моя рука потянулась бы за пистолетом

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал ситуацию с предпринимателем Арегом Щепихиным, которого вечером 3 июня затолкали в багажник машины и увезли с Ярославского вокзала.

По словам офицера, Щепихин «призывал к свержению власти и к открытому противостоянию мусульман и евреев». Он назвал «красавцами» мужчин, которые, как утверждает руководство Чечни, задерживали бизнесмена.

«Если бы я его встретил, где бы то ни было, в первую очередь моя рука потянулась бы к пистолету», — заявил Алаудинов в Telegram-канале.

Командир «Ахмата» считает, что таких людей надо «убирать из нашего государства». Алаудинов задался вопросом, почему правоохранители не задержали предпринимателя еще раньше. Он добавил, что «просто так оскорблять чеченский народ нельзя».

Ранее власти Чечни отметили, что Щепихина в Москве не похитили, а задержали. Его обвиняют в том, что он «публично призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и бога».

Сам Щепихин сейчас на свободе. Ранее он заявил, что его похитили, а затем устроили ему допрос.