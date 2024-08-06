Алаудинов: после боя под Курском выйдем на завершение СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об уничтожении последних резервов ВСУ в боях в Курской области.

«Через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — сказал Алаудинов в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам командира подразделения, ВСУ не способны создать в Курской области критическую ситуацию.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в Суджанском и Кореневском районах идут бои с подразделениями ВСУ на границе.

Со стороны гражданского населения есть погибшие и раненые, в том числе, и дети.