Al Jazeera: Израиль атаковал корабль, пытавшийся прорвать блокаду Газы
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Израильский беспилотник атаковал корабль «Флотилии свободы» у побережья сектора Газа при попытке прорвать блокаду палестинского анклава. Экипаж судна подал сигнал бедствия, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
В результате атаки израильского дрона судно загорелось. На сигнал бедствия экипажа корабля откликнулись Военно-морские силы Кипра.
Согласно данным телеканала, в данный момент судно находится в нейтральных водах у берегов Мальты.
Ранее в армии обороны Израиля сообщили, что из Йемена в сторону территории еврейского государства была запущена ракета, которая была оперативно перехвачена.