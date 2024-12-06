Актеру Борису Щербакову диагностировали перелом черепа

Щербаков находится под постоянным наблюдением врачей в общей палате нейрохирургии. Актера перевели в другую больницу, а при необходимости рассматривают вариант снова поместить его в реанимацию.

Согласно результатам обследования, у Щербакова перелом основания черепа, черепно-мозговая травма, множественные переломы костей лица. Врачи делают все возможное, чтобы не допустить отека мозга. Когда состояние артиста стабилизируется, его прооперируют.

Известный актер неудачно покурил в подъезде — он потерял сознание и упал. Щербакова на лестничной клетке обнаружила супруга, которая незамедлительно вызвала скорую. Когда артист очнулся, то пожаловался на боль в области лица и головы. Он не может стоять и дотронуться пальцем до носа.