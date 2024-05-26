Актера Романа Жилкина задержали после скандала у отделения полиции
Фото - © Студия "Панорама", 2014
Актера сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Романа Жилкина в нетрезвом состоянии задержали в Питере. Артист устроил скандал у отделения полиции, сообщает SHOT.
Жилкин ходил вокруг авто, крыл матом полицейских. После того, как сотрудники полиции потребовали составить административное правонарушение, артист стал толкаться.
Вечером 25 мая Жилкин вместе с двумя друзьями и адвокатом Вероникой Понкратовой приехал в отделение полиции, один из его приятелей собирался написать заявление о мошенничестве. Всех, кроме пострадавшего, попросили выйти на улицу.
Актер был в состоянии алкогольного опьянения и начал ходить вокруг служебных машин. Полицейские сделали Жилкину замечание, однако это не помогло.
Адвокат Романа Жилкина подтвердила задержание актера.