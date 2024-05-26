Актера Романа Жилкина задержали после скандала у отделения полиции

Актера сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Романа Жилкина в нетрезвом состоянии задержали в Питере. Артист устроил скандал у отделения полиции, сообщает SHOT.

Жилкин ходил вокруг авто, крыл матом полицейских. После того, как сотрудники полиции потребовали составить административное правонарушение, артист стал толкаться.

Вечером 25 мая Жилкин вместе с двумя друзьями и адвокатом Вероникой Понкратовой приехал в отделение полиции, один из его приятелей собирался написать заявление о мошенничестве. Всех, кроме пострадавшего, попросили выйти на улицу.

Актер был в состоянии алкогольного опьянения и начал ходить вокруг служебных машин. Полицейские сделали Жилкину замечание, однако это не помогло.

Адвокат Романа Жилкина подтвердила задержание актера.