Актер Бандурин попал в московскую больницу из-за нарушения сердечного ритма

«112»: актера Бандурина увезли в московскую больницу из-за проблем с сердцем
Происшествия
Василий Батанов

Фото - © Василий Батанов/РИА Новости

Российский артист Николай Бандурин попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актер почувствовал себя плохо и позвонил в скорую медицинскую помощь. Приехавшие доктора обнаружили у мужчины нарушение сердечного ритма.

Затем Бандурина госпитализировали. В больнице ему предстоит сдать анализы для определения диагноза.

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