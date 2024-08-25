Актер Бандурин попал в московскую больницу из-за нарушения сердечного ритма
«112»: актера Бандурина увезли в московскую больницу из-за проблем с сердцем
Фото - © Василий Батанов/РИА Новости
Российский артист Николай Бандурин попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Актер почувствовал себя плохо и позвонил в скорую медицинскую помощь. Приехавшие доктора обнаружили у мужчины нарушение сердечного ритма.
Затем Бандурина госпитализировали. В больнице ему предстоит сдать анализы для определения диагноза.
Ранее умер актер дубляжа Борис Быстров. Ему было 79 лет.