Умер легендарный актер дубляжа Борис Быстров

Российский актер театра и кино, мастер дубляжа Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. В настоящее время причины смерти народного артиста РФ неизвестны, сообщает пресс-служба Кинопоиска .

О смерти легенды дубляжа заявила супруга актера Ирина Савина.

Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года. В 1966 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1968 года служил актером в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. С 1970-х годов актер начал озвучивать зарубежные кинокартины и мультфильмы.

Широкую известность Борис Быстров получил благодаря озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», героев «Футурамы», Альфреда в трилогии «Темный рыцарь», императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс» и других персонажей в популярных фильмах и сериалах.

Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет умер всемирно известный актер Ален Делон. Французский артист был мировым секс-символом в 1960-1980-х годах.