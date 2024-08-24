Айтишник из США до убийства невесты в Одинцове неоднократно избивал ее

Осведомленный источник сообщил, что айтишник из США Джаред Александр Чопелас, несмотря на отсутствие вредных привычек, был агрессивным и до роковой ссоры с невестой неоднократно избивал ее, сообщает Telegram-канал SHOT .

По новым данным, Чопелас и погибшая Елена познакомились в ресторане, где работала девушка. Молодой человек стал часто приходить в заведение, оказывать знаки внимания Елене. В итоге пара начала встречаться.

По словам близких Елены, ее избранник не курил, не пил, посещал спортзал и при этом был абьюзером — он часто поднимал руку на девушку, не спешил знакомить ее со своими родителями и в ближайшее время не планировал их поездку в США.

Погибшая в подмосковном Одинцове девушка начала сомневаться, хочет ли она связывать жизнь с человеком, который ее бьет. Именно это и вывело из себя Чопеласа. Он схватил нож и восемь раз ударил им свою невесту в грудь, затем бросил тело у лифта и сбежал.

Соседи, услышав крики о помощи, вызвали полицию. Но когда стражи порядка прибыли, было уже поздно. Девушка умерла на месте от полученных травм, а ее убийца успел уехать в Турцию, но спустя сутки его там задержали. Вопрос о его транспортировке в Россию уже решается.

Похороны Елены состоятся в ее родном городе Волгограде 26 августа.