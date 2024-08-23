Айтишник из США после убийства невесты в Подмосковье сбежал в Турцию

СК: подозреваемый в убийстве девушки в Одинцове задержан в Турции

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства 30-летней девушки в одной из многоэтажек в Одинцове, подозреваемый в преступлении успел улететь в Турцию, но там его задержали местные правоохранители, сообщает пресс-служба ведомства .

Погибшая и подозреваемый жили вместе. 22 августа между ними произошла ссора, в ходе которой сожитель нанес девушке несколько ударов ножом на лестничной клетке 11 этажа, после чего сбежал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По горячим следам удалось выяснить, что мужчина успел улететь в Турцию. Его сразу же объявили в международный розыск.

«К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», — сообщили в СК.

Суд заочно арестовал подозреваемого на время расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жительница Одинцово познакомилась с американским айтишником всего два месяца назад и собиралась за него замуж, но передумала. По словам родственников девушки, именно факт отказа вступать в брак с мужчиной стал причиной их ссоры и, как следствие, убийства.