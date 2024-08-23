В Подмосковье айтишник из США двумя ударами ножа убил невесту

Американец убил невесту в Одинцово после отказа выйти за него замуж

Родственники погибшей в подмосковном Одинцово 30-летней Ирины рассказали, что с 32-летним айтишником из США она познакомилась в Сети два месяца назад, собиралась за него замуж, но передумала, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» .

По словам близких погибшей, она начала сомневаться, что хочет вступить в брак с американским айтишником, из-за его навязчивости. Пара планировала узаконить отношения 8 октября, но девушка передумала. Вероятно, это и стало причиной ее ссоры с парнем.

Происшествие случилось в одной из квартир на 11-м этаже в доме по улице Сколковской. По словам соседей, крики женщины, которую бьют, они услышали примерно в 15:30. Тело убитой девушки обнаружили охранники, поднявшиеся из-за шума на этаж.

Предварительно известно, что подозреваемый нанес невесте два удара ножом. Травмы оказались смертельными. Сам он сбежал и сейчас находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина менее чем через неделю после свадьбы убил жену, ее сестру, изнасиловал массажистку, после чего свел счеты с собственной жизнью.