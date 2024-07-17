Россиянин убил жену и ее сестру после свадьбы, изнасиловал женщину и совершил суицид

В Татарстане жених стал убийцей и насильником, а потом покончил с собой

Жуткая история, произошедшая в татарстанском селе Мелекес, потрясла всю страну. Менее чем через неделю после свадебного торжества молодая супруга и ее сестра, которой было всего 18 лет, погибли при загадочных обстоятельствах, пишет RuNews24.ru .

Согласно протоколу следствия, 20 января 2022 года Тимур и его 21-летняя невеста Алсу сыграли свадьбу. Через два дня, 22 января, в их доме, где оставались только молодожены и 18-летняя двоюродная сестра жены, произошла страшная трагедия.

По версии следствия, после полуночи между Тимуром и Алсу вспыхнул конфликт, в ходе которого молодой муж несколько раз ударил девушку ножом. Ее сестра закричала, тогда Тимур набросился на нее с ножницами. После этого он забрал оружие отца и скрылся с места преступления.

Позже Тимур заехал к 46-летней массажистке из Башкирии. Он изнасиловал женщину, после чего скрылся. Утром 23 января его тело было найдено в машине с огнестрельным ранением. В доме были обнаружены тела двух убитых девушек.

24 января в селе Мелекес прошли похороны Алсу и Тимура. Подробности расследования трагедии не разглашались, и в июле 2022 года дело было закрыто в связи со смертью главного подозреваемого.