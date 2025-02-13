Айтишник из Москвы потерял 3 млн рублей в криптовалюте, пока искал работу

Столичный айтишник искал работу, и к нему на устройство случайно попал вирус. Мужчина потерял 3 млн рублей в виде криптовалюты, которая лежала у него на счетах, сообщает Telegram-канал « Новости Москвы ».

Айтишник состоял в чате с поиском работы. Он открывал каждую ссылку и скачивал файлы, чтобы сделать тестовое задание.

В какой-то момент, скачав очередной файл, мужчина случайно занес на свое устройство вирус. Из-за этого мошенники получили доступ к его счетам, на которых лежали 3 млн рублей в криптовалюте. Деньги были украдены.

ИТ-специалист сначала даже не заметил, что остался без средств. О краже он узнал только тогда, когда ему начали поступать уведомления о том, что со счетов выводятся деньги.

Ранее в Москве мошенники развели 15-летнего школьника почти на 2 млн рублей. Неизвестные угрожали парню, что отправят его отца в тюрьму.