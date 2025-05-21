«Ах, гон*** е***, бл***»: россиянин устроил перепалку с БПЛА, летевшим на Москву

Baza: житель Подмосковья заметил в небе дрон ВСУ и обматерил его на видео

Житель Подмосковья запечатлел на видео беспилотник, летевший на Москву. Мужчина обматерил украинский дрон и приговаривал, чтобы его скорее сбили, сообщает Baza .

«Вот он, гон***. Иди сюда, смотри, вот он, сейчас его въе***. Видишь? Ну давайте, еб***, еб***. Ах, гон*** е***, бл***», — кричал оператор видео.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву. Вражеские дроны сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

Перед атакой БПЛА на Московский регион временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский. Позже запрет на взлет и посадку на время ввели и в Шереметьево.