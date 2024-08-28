AFP: основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд

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Создателя мессенджера Telegram Павла Дурова привезли в один из судов Парижа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated France Press.

Срок предварительного задержания бизнесмена закончился.

Дурова арестовали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Его обвиняют в отказе сотрудничать по вопросу кибер- и финансовых преступлений в мессенджере Telegram.

Ранее брата Дурова, Николая, объявили в розыск на территории Франции. Ордер на арест мужчины выдали в марте.