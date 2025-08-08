Адвокат: полиция ставила самарцу гирю на голову, била шокером и закапывала в яму

В Самарской области полицейские якобы били электрошокером и закапывали в яму мужчину, чтобы он признался в убийстве 15-летней давности, по делу о котором его оправдал суд. Юридический защитник пострадавшего уже обратился в МВД и Следком, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на адвокатский проект «Травмпункт».

Юрист утверждает, что его 37-летнего клиента задержали на работе еще 16 июня. Тогда силовики пришли к жителю села Красный Яр, узнали, где находится его брат, и отвезли обоих в участок. После этого мужчинам якобы сказали, что они проходят по делу об убийстве женщины и таксиста в 2010 году — ранее родственников действительно судили в качестве подозреваемых, но они получили оправдательный приговор.

По словам адвоката, его подзащитный отказался признаваться в расправе 15-летней давности, после чего начали бить и применять на нем электрошокер, заставляли держать и ставить на голову 16-киллограммовую гирю.

После этого, как утверждает юрист, его клиент намеренно соврал о том, что готов показать место, где закопаны интересующие правоохранителей тела. Приехав туда, самарца якобы заставили вырыть яму и самому лечь в нее, после чего мужчину засыпали землей. Позже, по утверждениям адвоката, его клиенту разрешили вылезти из «могилы» и залезть в багажник, чтобы он «не запачкал салон». По возвращению в участок гражданина снова избили и приковали наручниками в двери, потому что он не сознавался в преступлении, сказал юридический представитель.

Вскоре гражданская жена пострадавшего наняла адвоката, после чего полиция якобы сказала мужчине подписать отказ от защиты. Далее его привезли в больницу, но «запретили говорить, откуда у него гематомы».

Когда пострадавшего самарца и его адвоката вызвали на допрос, правоохранители якобы пришли к его гражданской жене. Женщину отвезли к паспортистам и уведомили, что ее «депортируют из-за отсутствия российского гражданства».

Адвокат самарца уже подал заявление в самарский главк МВД и Следственный комитет, добавляет издание.