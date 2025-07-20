Адская боль: жительница Анапы попала в капкан из гвоздей, сделанный соседом

Жительница Анапы отправилась на пробежку и оказалась в ловушке из гвоздей, воткнутых в землю. Они почти насквозь пробили девушке ногу, сообщает SHOT .

Диана любит бегать по вечерам, но в этот раз она отправилась на пробежку в новое место. Внезапно она почувствовала, что что-то вонзилось ей в ногу. Это оказались гвозди, которые были воткнуты землю. Всего их было несколько десятков.

Девушка почувствовала адскую боль и попыталась отойти, но наступила второй ногой на другие гвозди. В результате четыре гвоздя пробили девушке ногу, причем два — почти насквозь.

Диана обратилась в больницу. Ей промыли раны под давлением специальным раствором. По словам пострадавшей, процедура была болезненной, девушка кричала от боли. Также ей сделали прививку от столбняка.

Вскоре выяснилось, что гвозди в земле оставил сосед. Он таким способом хотел отпугивать воров, чтобы защитить урожай арбузов и дынь.

Ранее подмосковные врачи извлекли гвоздь из желудка ребенка. Малыш случайно проглотил его. Позже мать заметила, что ее ребенок начал кашлять, а в слюне появились следы крови.