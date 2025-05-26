Подмосковные врачи извлекли гвоздь из желудка ребенка

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в экстренном порядке поступил 4-летний мальчик, проглотивший гвоздь. Со слов матери, инцидент произошел во время ремонтных работ дома. Женщина сразу заметила, что ребенок начал кашлять, а в слюне появились следы крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Гвоздь представлял серьезную опасность: острый предмет мог перфорировать стенки пищевода или желудка, вызвав кровотечение и даже перитонит — воспаление внутренностей брюшины. Но к счастью, своевременно начатое вмешательство помогло избежать серьезных последствий. Сперва мы сделали рентгенографию — она подтвердила наличие гвоздя в желудке, а после выполнили гастроскопию: с помощью эндоскопических щипцов аккуратно захватили гвоздь за острый конец и извлекли его через ротовую полость. Вся процедура заняла около 20 минут», — рассказал врач-эндоскопист Руслан Мусаев.

После успешной операции мальчик несколько часов находился под наблюдением в хирургическом отделении и в тот же день был выписан домой.

Специалисты призывают родителей внимательно следить за детьми, особенно когда они находятся в потенциально опасной окружающей обстановке. При необходимости сразу же обращайтесь за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.