А так можно было? Саратовский юноша вскрыл сейф маминой подруги

В Саратове подросток проник в квартиру маминой подруги, вскрыл сейф и украл оттуда 700 тыс. рублей. На эти деньги он приобрел два отечественных автомобиля, сообщает «Лента.ру» .

Неизвестный проник в квартиру потерпевшей в ночь с 14 на 15 октября. Он вынес оттуда сейф, в котором хранились 700 тыс. рублей, а также ювелирные изделия. После обращения в полицию выяснилось, что в квартиру проник сын подруги хозяйки жилья.

У матери взломщика были ключи от квартиры потерпевшей. 16-летний парень воспользовался ими, чтобы проникнуть в жилье. На украденные из сейфа деньги он купил два отечественных автомобиля.

При обыске у юноши обнаружили 145 тысяч рублей и золотые украшения.

Ранее житель Кузбасса получил штраф из-за кражи колбасы стоимостью 1,5 тыс. рублей. Правонарушителя могут отправить в колонию на год, если он еще раз совершит кражу.

