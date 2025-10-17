А так можно было? Саратовский юноша вскрыл сейф маминой подруги
В Саратове подросток проник в квартиру маминой подруги, вскрыл сейф и украл оттуда 700 тыс. рублей. На эти деньги он приобрел два отечественных автомобиля, сообщает «Лента.ру».
Неизвестный проник в квартиру потерпевшей в ночь с 14 на 15 октября. Он вынес оттуда сейф, в котором хранились 700 тыс. рублей, а также ювелирные изделия. После обращения в полицию выяснилось, что в квартиру проник сын подруги хозяйки жилья.
У матери взломщика были ключи от квартиры потерпевшей. 16-летний парень воспользовался ими, чтобы проникнуть в жилье. На украденные из сейфа деньги он купил два отечественных автомобиля.
При обыске у юноши обнаружили 145 тысяч рублей и золотые украшения.
Ранее житель Кузбасса получил штраф из-за кражи колбасы стоимостью 1,5 тыс. рублей. Правонарушителя могут отправить в колонию на год, если он еще раз совершит кражу.
