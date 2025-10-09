Житель Кузбасса получил штраф из-за кражи колбасы

В Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области мужчину могут отправить в колонию за то, что он украл три палки колбасы стоимостью 1,5 тыс. рублей. Ему 50 лет, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Правонарушение было снято камерами видеонаблюдения. Мужчину быстро обнаружили и задержали. Против него составили протокол по статье о мелком хищении.

Мировой суд выписал мужчине штраф в размере 3 тыс. рублей. При этом правонарушителя могут отправить в колонию на год, если еще раз совершит кражу.

Наказание в таком случае будет по статье 158.1 Уголовного кодекса России (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Ранее в Москве пьяный мужчина в трусах украл у 85-летней пенсионерки телефон в Москве. Нападение произошло в квартире пострадавшей. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

