Пьяный мужчина в трусах украл у 85-летней пенсионерки телефон в Москве

В Москве пьяный мужчина в одних трусах напал на пенсионерку в ее квартире, а затем украл у нее мобильный телефон и скрылся. На него завели дело по статье о грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ведомство опубликовало кадры с моментом происшествия. На них видно, как мужчина без штанов, шатаясь, вошел в подъезд дома, расположенного во 2-м Крестовском переулке. Затем он постучал в одну из квартир.

Дверь мужчине открыла пенсионерка. Он с силой ударил 85-летнюю женщину в грудь, а затем проник в ее жилье. Неадекват похитил у пенсионерки телефон, после чего скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители вычислили преступника — им оказался 34-летний житель Тамбова, временно проживающий в Подмосковье. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Задержанному грозит до семи лет колонии.

