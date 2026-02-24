«А это точно наш?»: россиянка чуть не вышла из роддома с чужим сыном

Россиянка по имени Елена под ником confetella рассказала в Instagram*, как более 6 лет назад она чуть не вышла из краснодарского роддома №4 с чужим ребенком на руках. Ее родного сына медперсонал перепутал с другим младенцем.

Роды и подмена ребенка

Для девушки это были первые роды, которые закончились экстренным кесаревым сечением. Ребенка ей показали на пару мгновений сразу после рождения, но из-за анестезии его черты лица не запомнились. Малыша унесли, а роженицу перевели в реанимацию на сутки. Туда ей принесли укутанного в пеленку сына на несколько минут, девушка успела сделать пару фото и разослать их родственникам.

Когда Елена оказалась в обычной палате на трех человек, ей вместе с остальными молодыми мамами разрешили сходить и забрать детей. Она пришла в комнату, где находились младенцы, назвала свою фамилию, и ей выдали ребенка. Когда девушка вернулась в палату, то почувствовала что-то неладное, например, мальчик показался ей слишком смуглым и очень темноволосым.

Спустя час Елена попробовала покормить малыша, тот поднял крик и она решила его распеленать. На пеленке была бирка, на бирке — ее фамилия, вес и рост новорожденного. Молодая мама раздела ребенка и увидела на его ручках другие бирки, а на них — данные чужой женщины.

Девушка сразу схватила мальчика и побежала на пост медсестры узнавать, почему на бирках указаны не ее ФИО. Медработница все перепроверила, забрала ребенка и ушла. Вернулась она уже без новорожденного, зато с большой книгой регистрации рождений. Благодаря записям в ней удалось обнаружить, что одновременно с Еленой родила мальчика еще одна женщина и она сейчас в соседней палате. Начались разборки.

У второй роженицы забирают ребенка, обоих детей помещают вместе — на соседние пеленальные столы. В палату зовут всех, кто работал в момент, когда малышей могли перепутать. Неонатолог, которая принимала обоих мальчиков, решила, что сможет различить их по размеру полового члена, и заявила, что да, наверное, произошла ошибка.

Молодым мамам отдают детей, основываясь на данных прикрепленных к рукам бирок. Обе так и не поняли до конца, точно ли они получили своего малыша. Врачи при этом просили не распространяться никому о случившейся ситуации — скандал роддому не нужен. На каком этапе случилась подмена, выяснить не удалось.

Напряженный финал

На следующий день о случившемся знало все медучреждение. Пришедшая мыть палату санитарка «подбодрила» Елену словами: «Ну, ты не расстраивайся, тут уже такое было 10 лет назад». Обе роженицы в результате сдали кровь, чтобы провести тест ДНК. Однако первые пробы потерялись, процедуру пришлось проходить еще дважды.

Все это время Елена задавалась вопросом, а точно ли в этом уравнении всего две неизвестные: нет ли еще одной мамы и ребенка, с кем могла бы произойти путаница. Медики успокаивали ее словами, что все хорошо, а также просили девушку договориться с другой роженицей, чтобы та не агрессировала и не выносила сор из избы. Вторая мамочка собиралась звать мужа на разборки, но вдруг роддом закрылся на карантин — посещения были отменены.

В какой-то момент врачи начали обвинять во всем Елену. У нее спрашивали, точно ли малыша ей выдали, может быть, она сама без спроса взяла ребенка, или вдруг она заходила в соседнюю палату пообщаться и перепутала мальчиков.

В результате в медучреждении пришлось провести не менее 7 дней. Елена признается, что на бирки посмотрела чисто случайно. Благополучно разрешиться этой ситуации помогло чудо, потому что вторую мамочку изначально должны были выписать через сутки — у нее были естественные роды без осложнений. В таком случае неизвестно, как бы все сложилось.

