8 украинских дронов уничтожили над Воронежской областью ночью
Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над территорией Воронежской области ликвидировали восемь беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в одном из районов Воронежской области из-за падения обломков дрона загорелась сухая трава. Огонь ликвидировали прибывшие на место ЧП пожарные.
Ранее средства ПВО сбили над четырьмя регионами РФ 17 беспилотников противника.