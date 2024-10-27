8 украинских дронов уничтожили над Воронежской областью ночью

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Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над территорией Воронежской области ликвидировали восемь беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и существенных повреждений на земле нет», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в одном из районов Воронежской области из-за падения обломков дрона загорелась сухая трава. Огонь ликвидировали прибывшие на место ЧП пожарные.

Ранее средства ПВО сбили над четырьмя регионами РФ 17 беспилотников противника.