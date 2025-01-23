8-летний мальчик ослеп из-за наггетсов и сосисок в Британии

Родители кормили восьмилетнего ребенка исключительно наггетсами и сосисками, из-за этого, предполагают медики, случился дефицит витамина А и восьмилетний мальчик ослеп, сообщает Mash .

Витамин А играет важную роль в организме человека, он помогает вырабатывать родопсин — белок в сетчатке глаза. Этот белок улучшает зрение при слабом освещении. Врачи считают, что из-за того, что ребенок не получал из еды нужные витамины, у него развилось заболевание нейропатия и атрофировался зрительный нерв.

В обстоятельствах случившегося в настоящее время разбираются сотрудники британской полиции и органы опеки. Всем им предстоит проверить семью и выяснить, почему мать и отец кормили школьника только наггетсами и сосисками.

Ранее 12-летний мальчик получил травмы лица из-за сосисок. Правда, в этой истории был еще один персонаж — собака. Животное накинулось на ребенка, когда тот кормил его мясными изделиями.