8 человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Калугой

Восемь человек пострадали в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Дзержинском муниципальном округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

По предварительным данным, в воскресенье около 10 часов грузовой автомобиль Shacman столкнулся с микроавтобусом Ford Transit в районе населенного пункта Галкино. В результате ДТП пострадали водитель Ford и 7 его пассажиров. Пострадавших госпитализировали.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП с пострадавшими, а также проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее три человека погибли при столкновении кроссовера и грузовика на 282 км трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области.

