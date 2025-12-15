сегодня в 20:10

65-летний пешеход погиб после наезда машины в Щелкове

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП в Щелкове, где авто наехало на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло вечером на автодороге «Свердловский-М7-Волга». Предварительно, 65-летний мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В этом момент на него наехала машина марки «ГАЗ».

В результате аварии пешеход скончался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее рейсовый автобус с 17 пассажирами совершил наезд на ограждение в Подмосковье. Предварительно, водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

