Водителю стало плохо: рейсовый автобус влетел в ограждение в Подмосковье
Рейсовый автобус с 17 пассажирами врезался в ограждение в Ногинске
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
Рейсовый автобус с 17 пассажирами совершил наезд на ограждение в Подмосковье. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло в понедельник на Индустриальной улице. Предварительно, водитель автобуса марки «ЛиАЗ» из-за плохого самочувствия не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение. В салоне в момент аварии находились 17 пассажиров.
Прибывшая на место бригада скорой оказала водителю первую помощь. Среди пассажиров пострадавших нет.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
