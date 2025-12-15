Водителю стало плохо: рейсовый автобус влетел в ограждение в Подмосковье

сегодня в 18:25

Рейсовый автобус с 17 пассажирами врезался в ограждение в Ногинске

Рейсовый автобус с 17 пассажирами совершил наезд на ограждение в Подмосковье. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в понедельник на Индустриальной улице. Предварительно, водитель автобуса марки «ЛиАЗ» из-за плохого самочувствия не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение. В салоне в момент аварии находились 17 пассажиров.

Прибывшая на место бригада скорой оказала водителю первую помощь. Среди пассажиров пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.