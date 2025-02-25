60-летний иностранец хотел позвать замуж русскую, но попал под статью

Baza: иностранца задержали на таможне в Домодедово с кольцом за 22 млн рублей

В аэропорту Домодедово в Московской области провели задержание 60-летнего иностранца. У мужчины с собой было незадекларированное кольцо за 22 млн рублей от Harry Winston, которое он хотел подарить своей русской девушке, сделав предложение, сообщает Baza .

В Домодедово мужчина прибыл из Австралии транзитом через Дубай. Во время прохождения зеленого коридора мужчину остановили сотрудники таможенной службы. Они провели досмотр рюкзака.

В нем у 60-летнего мужчины таможенники обнаружили кольцо Harry Winston за 22 млн рублей. Его сделали из платины 950 пробы и бриллиантом размером шесть карат.

Иностранец сказал, что взял подарок для невесты, чтобы сделать предложение. О необходимости декларировать ювелирные изделия пожилой мужчина не знал.

Против него открыли уголовное дело по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса России («уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере»). Его могут посадить в тюрьму на два года.

Ранее 56 кг дубайского шоколада изъяли таможенники в аэропорту Тюмени.