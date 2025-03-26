6 российских моряков пострадали из-за пожара на судне в Южной Корее

Из-за пожара на грузовом судне в Южной Корее пострадали шесть российских моряков. Всего на борту было 23 члена экипажа из России, сообщает SHOT .

Пожар начался в 7:14 по местному времени на рефрижераторном судне, которое перевозило скоропортящиеся грузы. Оно находилось в 8 км от порта Камчхон.

На место пожара вызвали береговую охрану и Центральную морскую спасательную группу. Также на помощь прибыл патрульный катер морской полиции Пусана. Он патрулировал акваторию поблизости.

Уже около 8:00 пожар потушили, всех членов экипажа спасли, однако некоторым понадобилась госпитализация. В больницу попали шесть человек, у двоих серьезные ожоги и травмы.

На данный момент устанавливается причина пожара. Судно буксировали в порт Пусана. Оно отправится в плавание после ремонта.

Ранее стало известно, что капитан контейнеровоза Solong Владимир Мотин останется под стражей, так как не подал прошение об освобождении под залог. Россиянина обвиняют в непредумышленном убийстве моряка при столкновении судна с танкером в Северном море.