сегодня в 15:58

6 мигрантов в Москве получили по 15 суток за дебош

В Москве произошла массовая драка мигрантов. Шестерых участников потасовки привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Правоохранителями были задержаны Е. Бобояров, Ю. Алматов, М. Худойкулов, О. Хакимов, Ш. Чориев, Б. Назаров. По данным следствия, мужчины, находясь в общественном месте, нецензурно выражались, а затем стали участниками массовой драки.

Суд признал фигурантов виновными в совершении мелкого хулиганства.

Каждому из мужчин назначили административное наказание. Их приговорили к аресту на срок 15 суток.

Ранее узбеки и северокорейцы устроили массовое побоище на российской стройке в Приморье. Во время драки оппоненты били друг друга кулаками и железными трубами.