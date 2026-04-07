6 человек погибли в результате наводнения в Дагестане

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате наводнения в Республике Дагестан, сообщает Baza .

Жертвами стихийного бедствия стали трое детей в возрасте от 5 до 17 лет, две женщины и пенсионерка.

Ранее стало известно, что в Дагестане снова ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер и сход селей. Жителей республики попросили быть осторожными и переждать непогоду в безопасном месте.

В ночь на 28 марта на Дагестан обрушились мощнейшие ливни, которые в считанные часы затопили улицы городов и поселков. О последствиях непогоды, накрывшей в выходные республику, читайте в материале РИАМО.

