6 человек погибли в результате наводнения в Дагестане
Фото - © Омар Шапиев/РИА Новости
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате наводнения в Республике Дагестан, сообщает Baza.
Жертвами стихийного бедствия стали трое детей в возрасте от 5 до 17 лет, две женщины и пенсионерка.
Ранее стало известно, что в Дагестане снова ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер и сход селей. Жителей республики попросили быть осторожными и переждать непогоду в безопасном месте.
В ночь на 28 марта на Дагестан обрушились мощнейшие ливни, которые в считанные часы затопили улицы городов и поселков. О последствиях непогоды, накрывшей в выходные республику, читайте в материале РИАМО.
