50 участников акции протеста задержали в Тбилиси за два дня

Полицейские в ходе акции протеста 30 ноября — 1 декабря задержали в грузинской столице 50 человек, потом 10 из них освободили под подписку, сообщает «Интерфакс» .

Как рассказала телекомпания «Рустави 2», протестующих задержали по обвинению в неподчинении полицейским, а еще их обвинили в хулиганстве.

Официальной информации от МВД по поводу новых задержаний еще не было.

Массовые беспорядки в Тбилиси проходят третий день из-за решения властей приостановить обсуждение вопроса вхождения в ЕС до 2028 года. Протестующие забрасывали силовиков пиротехникой. А полиция разгоняла демонстрантов с помощью водометных машин и слезоточивого газа.