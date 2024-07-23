4-летний мальчик едва не умер на даче в Подмосковье после укуса гадюки

Семья с 4-летним ребенком отдыхала на даче в Подмосковье, где гадюка укусила малыша за ногу. Родители не сразу поняли, что произошло, и мальчик едва не умер, сообщает Mash .

Родители заметили на ноге мальчика две точки, но решили, что их сын обо что-то укололся. Когда нога ребенка начала раздуваться и синеть — обратились за помощью в больницу.

Медики быстро установили, что мальчика укусила гадюка. Ему вкололи сыворотку от змеиного яда, и он начал идти на поправку. Если бы взрослые вовремя не отреагировали на состояние ребенка, история могла бы завершиться плачевно.

Ранее в Индии змея погибла от укусов мужчины, который набросился на нее в целях самозащиты. Жизни и здоровью человека на данный момент ничего не угрожает.