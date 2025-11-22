сегодня в 07:58

4 человека пострадали из-за стрельбы на церемонии зажжения ели в США

В американском городе Конкорд на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба, мероприятие прервали, сообщает ТАСС .

Как рассказали местные власти, стрельба произошла 21 ноября в районе 19:30 по местному времени (03:30 мск субботы). Зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

В результате ЧП четыре человека были ранены. Пострадавших доставили в больницу. Состояние троих из них оценивается медиками как критическое.

Ранее в штате Нью-Джерси в США произошла стрельба, в результате которой погибли 10-летний мальчик и 21-летняя девушка.

