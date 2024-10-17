360 пачек сигарет внутри мебельных полок попытались отправить из РФ в Британию

Столичные таможенники выявили 360 пачек сигарет внутри мебельных полок, которые адресант тайно собирался отправить из Москвы в Великобританию, сообщает пресс-служба Центральной почтовой таможни.

Тайники обнаружили благодаря рентгеновской установке. Таможенники увидели на экране много вложений внутри мебельных конструкций и поспешили вскрыть посылку.

В результате инспекторы нашли 9 деревянных панелей, которые были заявлены как гаражные полки стоимостью 57 фунтов стерлингов. Внутри них находились сигареты производства белорусской табачной фабрики «Неман». Адресант собирался тайно отправить их в английский Галифакс.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Шереметьево (почтовый)» Центральной почтовой таможни Александр Венглюк отметил, что сигареты часто пересылают в Великобританию. Он связывает это с тем, что в Англии они стоят в 9 раз дороже за пачку, чем в России.

В итоге в выпуске посылки было отказано. Кроме того, на данный момент решается вопрос о возбуждении административных дел по факту сокрытия товаров путем использования тайников и недекларирования либо недостоверного декларирования товаров.

Ранее белорусские таможенники нашли оружие под видом сантехники в российской посылке. После вскрытия инспекторы выявили пистолет, кабуру, два магазина и 19 патронов.