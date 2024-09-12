Белорусские таможенники нашли оружие под видом сантехники в российской посылке

Белорусские таможенники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, замаскированное под сантехнику, в посылке из России, сообщается в Telegram-канале таможенных органов Республики Беларусь.

В Минске таможенники задержали белоруса, в адрес которого прибыла посылка из России. В отправлении, доставленном для контроля на белорусский таможенный пост, должна была перемещаться сантехника. Сканирование указало, что содержимое не соответствует этому.

После вскрытия специалисты вместо заявленных товаров обнаружили пистолет, кабуру, два магазина и 19 патронов. Согласно заключению эксперта, пистолет сигнальный модели МР-371 признан стрелковым огнестрельным оружием, в конструкцию которого внесены самодельные изменения.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержания мужчины, в адрес которого пришла посылка, таможенники также обнаружили и изъяли стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия и свыше 950 единиц боеприпасов.

По данному факту Оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь.

Ранее российские таможенники задержали «запрещенку» в виде книги о президенте Украины Владимире Зеленском. Ее заказал себе из Польши 38-летний россиянин.