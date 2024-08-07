Российские таможенники задержали «запрещенку» в виде книги о Зеленском

Baza: в аэропорту Шереметьево изъяли груз в виде книги о Зеленском

Инспекторы таможенной службы в аэропорту Шереметьево изъяли груз в виде книги о президенте Украины Владимире Зеленском, которую себе заказал россиянин, сообщает Baza .

Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к провозу через границу ЕАЭС. Согласно закону, в ней могут содержаться материалы, наносящие вред госбезопасности, нацинтересам РФ, а также нравственности граждан.

Как оказалось, книгу заказал из Польши 38-летний россиянин. Произведение под названием «Шоумен» было написано американским журналистом Саймоном Шустером.

По словам россиянина, он коллекционирует историческую литературу, потому решил приобрести и данную книгу. Произведение изъяли. На россиянина составили протокол об административном правонарушении.