30 лет с чужими людьми: суды отказывают в компенсации жертвам подмены в роддоме

Двое россиян хотят компенсацию в 30 млн руб за то, что их перепутали в роддоме

Двое россиян спустя более 30 лет после своего рождения выяснили, что они оказались жертвами подмены в роддоме. Теперь обе семьи требуют компенсацию в размере 30 млн рублей, но суды отказывают в иске, сообщает Baza .

В 1989 году Наталья Степанова из Лесозаводска лежала в одной палате с Галиной Москальковой. Их роды прошли в один день, у обоих появились на свет мальчики. Врачи принесли мамам детей с одинаковыми бирками, на которых была одна и та же фамилия. Несмотря на эту ошибку, медики уверяли, что выдали женщинам сыновей правильно.

Наталья все время сомневалась в том, что она воспитывает своего ребенка — сын Сергей не был похож ни на нее, ни на супруга. Спустя 34 года после родов она сделала ДНК-тест, который показал нулевую степень родства.

На самом деле сыном Натальи оказался Андрей Москальков. Как только об этом стало известно, у одной из жертв подмены случилось «расстройство адаптации», из-за которого он не может вернуться к нормальной жизни.

Теперь обе семьи (всего по делу 10 пострадавших) требуют компенсацию в размере 30 млн рублей, но суды им отказывают. Они ссылаются на то, что случай подмены произошел еще в советские времена, а тогда законы не предусматривали компенсацию морального вреда в современном понимании, а значит нынешние нормы к ситуации не применимы.

Пострадавшие семьи же уверяют, что им был причинен моральный вред не в те годы, а в 2023–2024 годах, когда вскрылась вся правда о подмене. Адвокат перепутанных в роддоме мужчин уверяет, что законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности.

Кассация тоже не помогла — накануне суд отказался отменять решение по иску. Семьи хотят обратиться за помощью в Верховный суд.

