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3 человека пострадали при хлопке газа на стройрынке «Славянский мир» в Москве

В результате хлопка газовоздушной смеси в кафе на Калужском шоссе в новой Москве, предварительно, пострадали три человека, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Ранее хлопок газа произошел в одном из павильонов стройрынка «Славянский мир». Возгорания не было.

По предварительной информации, двое сотрудников кафе мужчина 1996 года рождения и женщина 1985 года рождения получили ожоги. Также пострадал находившийся на кухне 17-летний родственник одного из сотрудников.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

Ход и результаты начатой по данному факту процессуальной проверки находится на контроле в прокуратуре ТиНАО.