25 человек остаются в больницах после взрыва на заводе в Рязанской области

25 пострадавших продолжают оставаться в медицинских учреждениях после взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области, сообщает региональный оперштаб.

«В стационарах остаются 25 человек. Из них 15 в больницах Рязани и 10 в медицинских центрах Москвы», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Также региональное управление социальной защиты населения и социальных служб продолжает работу с пострадавшими в штабе по оказанию помощи в населенном пункте Лесной. На данный момент принято 85 заявлений. Из них 68 гражданам, чьё имущество пострадало, уже направлены выплаты на первоочередные нужды.

Кроме того, 17 семей погибших подали заявления на выплату, 16 из них получили деньги из регионального бюджета. По факту ранения подано 11 заявлений, две компенсации уже выплачены.

Взрыв в пороховом цеху на заводе «Эластик» прогремел утром 15 августа, затем там начался пожар. В результате ЧП погибли 28 человек. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушения техники безопасности.