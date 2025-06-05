25 человек фиктивно трудоустроили в физкультурный комплекс в Долгопрудном

Руководители физкультурно-спортивного комплекса в Долгопрудном организовали мошенническую схему по фиктивному трудоустройству 25 человек, чтобы похитить бюджетные средства, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Подмосковью.

Преступная схема была придумана и исполнена директором спорткомплекса и его заместителем. Они утверждали табели учета рабочего времени фиктивно трудоустроенных сотрудников в период с 2022 года по настоящее время.

Фигуранты обналичивали денежные средства и распределяли между собой. Общий ущерб бюджету Подмосковья составил более 30 млн рублей.

В отношении руководителей спорткомплекса было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее в Волоколамске был вынесен приговор в отношении 30-летней Лилии Матросовой по делу о хищении денег более чем на 1,5 млн руб. Ей дали 2 года лишения свободы условно, а также назначили штраф.